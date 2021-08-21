Tarsus'ta Roma dönemine ait 159 parça tarihi eser ele geçirildi
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Tarsus'ta Roma dönemine ait 159 parça tarihi eser ele geçirildi

Tarsus'ta Roma dönemine ait 159 parça tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, Roma dönemine ait 159 parça tarihi eser ele geçirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, Roma dönemine ait 159 parça tarihi eser ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde izinsiz kazı ile tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbarat aldı. Ekipler yaptıkları çalışmada, K.D. adlı kişinin minibüsünde yaptığı aramada, Roma dönemine ait 159 parça tarihi eser geçirdi. Yapılan operasyonda ayrıca yaklaşık 40 gr. ata tohum olarak değerlendirilen kömürleşmiş buğday tanesi, 1 adet kalem şeklinde USB flash bellek, 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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