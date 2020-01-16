Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2)
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Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2)

CANSIZ BEDENİNİ KUZENİ BULMUŞMersin'in Tarsus ilçesinde kendisi gibi bekçi olan arkadaşı Oktay Avcı ile kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra bulunan Ömer Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

16.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:48
Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu (2)

CANSIZ BEDENİNİ KUZENİ BULMUŞ

Mersin'in ilçesinde kendisi gibi bekçi olan arkadaşı Oktay Avcı ile kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra bulunan 'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere 'na götürüldü. Özer'in cesedini, kuzeni Hüseyin Özer'in bulduğu ortaya çıktı. Traktörle ilerlerken cesede rastladıklarını anlatan Özer, "Traktörle ilerlerken yanına 10-15 metre yaklaştığımda kollarından tutup kıyıya çıkarttım. Baktım ki amcamın oğlu. O anda telefon çekmiyordu, bağırmaya başladık. Çevredekiler yanımıza geldi. Görür görmez yüzü ve montundan tanıdım" dedi. 


Kaynak: DHA
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