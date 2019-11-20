Tarsus'ta ev yangını
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Tarsus'ta ev yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamette çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

20.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:56
Tarsus'ta ev yangını

'in ilçesinde ikamette çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Karakütük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'ye ait 6 kişinin yaşadığı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Tarsus Orman İsletme Müdürlüğüne ait itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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