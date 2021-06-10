Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
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Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi

Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

Tarsus'ta gece saatlerinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışı Böğrüeğri Mahallesi ile Boztepe Mahallesi'nde de bazı bahçelere zarar verdi. Dolu, yaklaşık 3 bin dekar alanda şeftali ve nektarin gibi sert çekirdekli meyveler ile domates ve hurma gibi ürünlerin ekili bulunduğu arazilerde zarara yol açtı. Böğrüeğri Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Özdemir, zararlarının büyük olduğunu ve destek beklediklerini söyledi. Özdemir, "Domateslerimiz, bağlarımız, sebzelerimiz kirazlarımız ve şeftalimiz büyük zarar gördü. Ürünlerimizden çok büyük kayıp oldu. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. 5 dönüme yakın domates seramız çöktü. Bağlarımız içler acısı. Her şeyimiz mahvoldu" dedi.Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, ekiplerinin ön hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.


Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi
Tarsus'ta etkili olan dolu, meyve bahçelerine zarar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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