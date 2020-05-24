Tarsus'ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
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Tarsus'ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı

Korona virüs salgını nedeniyle insanların girişinin yasaklandığı sahillerde, deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemlerine sayılı günler kalırken, Tarsus Belediyesi Dünya Kaplumbağalar Günü'nü farkındalık oluşturarak kutladı.

Tarsus'ta Dünya Kaplumbağalar Günü kutlandı
24.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:11

Korona virüs salgını nedeniyle insanların girişinin yasaklandığı sahillerde, deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemlerine sayılı günler kalırken, Tarsus Belediyesi Dünya Kaplumbağalar Günü'nü farkındalık oluşturarak kutladı.

Dünyada ekolojik dengenin değişmesi sorunu yaşanırken, yaşam alanlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan deniz kaplumbağaları için Tarsus Belediyesi ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürlüğü tarafından ortaklaşa kurulan araştırma birimi, Tarsus-Kazanlı sahil bandında 3 gün süren araştırma sonucu, kaplumbağaların yuvalama sürecini ve yaşam alanlarını inceledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile DEKUYAM Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, Prof. Dr. Yasemin Kaçar ve saha araştırma görevlisi öğretim üyelerin de katıldığı farkındalık etkinliğinde, tespit edilen yuvalara 50 adet uyarıcı tabela konuldu. 12 kilometrelik yuvalama alanına yerleştirilen tabelalarda, 5 dil kullanıldı. Geçtiğimiz yıl bin 800 yuvalama alanının tespit edildiği sahillerde, bu yıl için benzer rakamların beklendiğini aktaran saha araştırmacıları, Tarsus Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara verdiği öneme vurgu yaptı. Dünya Kaplumbağalar Günü'nün 2000 yılından beri kutlandığını anımsatan Başkan Haluk Bozdoğan, "İnsanoğlunun korona virüs pandemisinden sonra aldığı birçok ders oldu. İnsanoğlu yaşamın bitmediğini gördü. Hepimizin doğadaki canlılara saygılı olması gerekiyor. Bu saygı çerçevesinde doğada yaşayan diğer canlıların da yaşam hakkının olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük sahiline sahip bir yer Tarsus. Bizim ekiplerimiz ve Üniversitenin burada 3 gündür gerçekleştirdiği çalışmaları bizzat izledim. Üniversitenin çalışmalarına Tarsus Belediyesi olarak direk sponsor olacağız. Doğayı korumak biz insanoğlunun en büyük görevidir" dedi.

Prof. Dr. Serap Ergene ise, "Bugün Dünya Kaplumbağalar Günü. 2000 yılında dünyadaki tüm kaplumbağaları korumak adına alınmış bir karar bu. Sadece kaplumbağaları değil tüm sürüngenleri korumak adına alınmış bir karar. Çünkü insanoğlunun verdiği zararlarla beraber deniz kaplumbağalarının nesli tehlike altına girdi. Bu nedenle Kazanlı sahilinde bir etkinlik yapmak istedik. Kazanlı Sahili deniz kaplumbağaları açısından çok anlamlı bir yer. Türkiye'de özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının en fazla yumurta bıraktığı alanlardan bir tanesi. Tarsus-Kazanlı Sahil Bandının da çok güzel bir kumsalı var. Kıymetini bilmemiz gereken alanlardan bir tanesi. Kumuyla deniz kaplumbağasıyla en önemli alanlardan bir tanesini oluşturuyor. Tüm dünya Kazanlı sahiline dikkat eder. Çünkü Akdeniz popülasyonunun yüzde 60'ı bu bölgede" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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