Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu - Haberler
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Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Yerel
Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı.

2'nci Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu, Ergün Penbe'den boşalan teknik direktörlüğe Hüseyin Kalpar'ı getirdi. Kalpar, kulüp tesislerinde Başkan Şahin Kırbıyık ve yöneticilerin katıldığı törende imzayı atarak resmen göreve başladı. Görevi bırakan Ergün Penbe'ye emekleri için teşekkür eden Başkan Kırbıyık, "Yeni hocamızla birlikte şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Teknik direktör Kalpar ise, "Dün görüşme yaptık ve anlaştık. Hedefimiz Tarsus İdmanyurdu'nu en iyi yere getirmek, bir üst lige çıkarmak. Hedefe ulaşmak için çok çalışacağız" diye konuştu.


Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tarsus İdmanyurdu'nda yeni teknik direktör Hüseyin Kalpar oldu - Haberler
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