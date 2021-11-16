Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden fidan dikimi - Haberler
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Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden fidan dikimi

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden fidan dikimi

Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 400 fidan dikildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 400 fidan dikildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, D-750 kara yolunda oluşturulan Adalet Ormanı'nda yapılan ağaç dikiminde 400 çam fidanı toprakla buluştu.

Etkinliğe, Tarsus Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Tezcan, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, personel ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler katıldı.???????

Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden fidan dikimi

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

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