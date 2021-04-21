Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu: 1 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu: 1 yaralı Osmaniye'de seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu: 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır tarlaya uçtu. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Adana D400 karayolunun 28. kilometresinde meydana gelen kazada, 33 CLT 76 plakalı tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine çarptı ardından tarlaya uçtu. Yoldan geçerken kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR BURAK CANBOLAT