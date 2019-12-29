Tarlaya giden çiftçi, kayıp
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Tarlaya giden çiftçi, kayıp

Bursa'nın İznik İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İbrahim Uzun'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.

29.12.2019 06:32 | Son Güncelleme: 29.12.2019 06:33
Tarlaya giden çiftçi, kayıp

'nın İlçesi'nde tarlaya gittiğini söyleyerek evinden çıkan ve kendisinden bir daha alınamayan 'un bulunması için dün gece başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. AFAD ve Jandarma ekipleri, İznik-Kocaeli Karamürsel arasındaki Samanlı Dağları'nda Uzun'a ait herhangi bir iz bulabilmek için seferber oldu. Gece boyunca aramaları yürüten ekipler, sabah saatlerinde de çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: DHA

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: Tarlaya giden çiftçi, kayıp
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