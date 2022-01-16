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Tarlasındaki zeytin ağacı hayatına mal oldu

Tarlasındaki zeytin ağacı hayatına mal oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Soma ilçesinde traktörüyle tarlasında çalışan çiftçi, zeytin ağacının altından geçtiği sırada ağaç ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

SOMA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde traktörüyle tarlasında çalışan çiftçi, zeytin ağacının altından geçtiği sırada ağaç ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesine bağlı Çerkezhamidiye Mahallesi'nde gündüz saatlerinde Adem Kamış (53) isimli çiftçi, tarlasında çalıştığı sırada traktörü ile zeytin ağacının altından geçerken ağaç ile traktörün arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Kamış'ın eve gelmemesi üzerine akrabaları saat 19.30 sıralarında tarlaya geldiklerinde kazayı görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Soma Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda tahkikat başlatıldığı açıklandı. - MANİSA

Tarlasındaki zeytin ağacı hayatına mal oldu

Tarlasındaki zeytin ağacı hayatına mal oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Tarlasındaki zeytin ağacı hayatına mal oldu

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