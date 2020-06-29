Kadın çiftçi, 2,5 metrelik yılanı eliyle yakalayıp poz verdi BURSA'da, ekim yapmak için sabah tarlasına giden Esra Pirantepe (44), 2,5 metrelik yılanla karşılaştı.

BURSA'da, ekim yapmak için sabah tarlasına giden Esra Pirantepe (44), 2,5 metrelik yılanla karşılaştı. Pirantepe, yılanı eliyle yakaladıktan sonra poz verdi.

İznik ilçesine bağlı kırsal Yörükler Mahallesi'nde sabah saatlerinde tarlasına ekim yapmak için giden Esra Pirantepe, 2,5 metre uzunluğunda yılana rastladı. Yaklaşan yılanı fark eden Pirantepe, bir anda korku yaşadı ardından eliyle yakaladı. Pirantepe, boyu 2,5 metre olan yılanla kameraya poz verdikten sonra doğaya bıraktı.

Kaynak: DHA