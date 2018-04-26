Tarladan Kavun ve Karpuz Hırsızlığı İddiası

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarladan yaklaşık 400 kilogram kavun ve karpuz çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Çayboyu Mahallesi'nde bir tarladan 3 kişinin kavun ve karpuz çaldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, güzergahta önlem alıp plakasız bir hafif ticari aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, tarlalardan çalındığı öne sürülen yaklaşık 400 kilogram ağırlığında kavun ve karpuz ele geçirildi.

Hırsızlık iddiasıyla M.Ç, M.Y. ve İ.U. gözaltına alındı.

Ele geçirilen kavun ve karpuzlar sahiplerine teslim edildi.