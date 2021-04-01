Tarlada ölü bulundu
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Tarlada ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA - Haberler | Güncel
Tarlada ölü bulundu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyünde yaşayan Salim Özger (59), tarlada ölü bulundu.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyünde yaşayan Salim Özger (59), tarlada ölü bulundu. 

Adilhan köyünde yaşayan Salim Özger, sabah ezanı öncesi av tüfeğini alıp, evden çıktı. Saatlerce eve dönmemesi üzerine de yakınları aramaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonunda 

Özger, tarlada ölü bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince göğsünden vurulduğu ortaya çıkan Özger'in ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti.Salim Özger'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

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