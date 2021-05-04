Tarla sürerken devrilen traktörünün altında can verdi
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Tarla sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

Tarla sürerken devrilen traktörünün altında can verdi
Demirören Haber Ajansı / SAMİM SELÇUK - Haberler | Güncel

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Abdulkadir Akın (57), hayatını kaybetti.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Abdulkadir Akın (57), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasını süren Abdulkadir Akın yönetimindeki traktör, kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Akın'ı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Akın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdulkadir Akın'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SAMİM SELÇUK

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