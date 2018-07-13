Tarkan'ın Hamile Eşi Pınar Tevetoğlu'nun Doğum Yaptığı İddia Edildi

Tarkan'ın Hamile Eşi Pınar Tevetoğlu'nun Doğum Yaptığı İddia Edildi

Tarkan, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu'nu apar topar hastaneye kaldırdı. Megastar'ın eşinin doğum yaptığı iddia edildi.

Tarkan, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu'nu apar topar hastaneye kaldırdı. Almanya'daki Moers Bethanien Krankenhaus Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Pınar Tevetoğlu'nun bebeğini dünyaya getirdiği iddia edildi.

BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMIYOR

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nu başından bir an olsun ayrılmazken, çiftin aile bireyleri ve yakın dostları hastanenin yolunu tuttu. Megastar Tarkan'ın bir kızı olacağı belirtiliyor.

BÜTÜN İŞLERİNİ KIZINA GÖRE AYARLAMIŞTI

Hamile eşini bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen Tarkan, bütün konserlerini yeni doğacak olan kızına göre ayarlamasıyla gündeme gelmişti.

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