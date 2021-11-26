Son dakika haberleri... Esenyurt'ta bir kişinin öldürülüp iş yerinin yakılması davasının firari sanığı yakalandı

EDİRNE (AA) - Esenyurt'ta bir kişiyi öldürerek iş yerini yaktığı iddia edilen 6 sanığın "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandığı davada, firari sanıklardan Servet Tevetoğlu yakalanarak tutuklandı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, başka bir suçtan hükümlüyken 2019'da Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi ve adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emri doğrultusunda aranan sanık Servet Tevetoğlu, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı.

Tevetoğlu, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağladı.

Mahkemede savunma yapan Tevetoğlu, "Ben bu dosyada tahliye olduğumda kardeşim kanser tedavisi görüyordu. 3 ay sonra da kendisini kaybettik. Hem bundan hem de bana takdir edilen kefaleti ödeme imkanım olmadığımdan adli kontrol şartını yerine getiremedim. Bu dosyadan tahliye olunca açık cezaevine geçtim. Bir hafta kaldım. Daha sonra izne çıktım. O dönemde bütün gazete ve televizyonlarda haberler çıktı. Bunun üzerine hakkımda yeniden tutuklama çıkacağını düşünerek korktum. Bundan dolayı da açık cezaevine tekrar dönemedim. Edirne Uzunköprü'de yakalandım. Buraya bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Onun yanında kalırım diye gelmiştim." diye konuştu.

Mahkeme, sanık hakkında 25 Ekim 2019'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılması, üzerine atılı suçun niteliği, dosyada mevcut delil durumu ile birlikte verilen adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve halen hükümlü bulunduğu cezaevinden firari durumda bulunması ile yakalanış şekli ve yeri de dikkate alınarak, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Davanın yargılaması Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Ocak 2017'de Esenyurt'ta bir şarküteriye iki otomobil ile gelen silahlı kişilerin Ercan Gönülkırmaz'a ateş ettikleri ve iş yerini ateşe verdikleri anlatılıyor.

Olayda Ercan Gönülkırmaz'ın hayatını kaybettiği, iş yerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtilen iddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur'un iki otomobille olay yerine gittikleri, Özagin ve Topçu'nun araçlarda kaçmaya hazır bekledikleri, sanıklardan birinin Gönülkırmaz'a ateş ettiği, Tevetoğlu'nun ise iş yerini ateşe verdiği kaydediliyor.

Sanıkların olayın ardından araçla kaçtıkları belirtilen iddianamede, Nihat Budak ile Murat Budak'ın eylemin hazırlayıcısı olduklarının tespit edildiği aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur'un "kan gütme saikiyle öldürme", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri

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