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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu neden öldü?

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu neden öldü?
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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Acı haberi Almanya'daki Avrupa turnesi sırasında alan Tarkan, hemen İstanbul'a döndü. Peki, Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu neden öldü?

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanedehayatını kaybetti. Hürriyet'in haberine göre; Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu neden öldü?

TARKAN'IN ANNESİ NEŞE TEVETOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Hürriyet'in haberine göre; Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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