ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Tarkan, dinlediğiniz "Kimdi" adlı şarkıda toplam kaç kere "kimdi" der? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TARKAN, DİNLEDİĞİNİZ "KİMDİ" ADLI ŞARKIDA TOPLAM KAÇ KERE "KİMDİ" DER?

A: 17

B: 37

C: 57

D: 77

Cevap : C

YARIŞMACI HAKKINDA



Buse Gabakçı kimdir?

Buse Gabakçı 24 yaşında, Konya'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümünde eğitim hayatına devam eden Buse Hanım aynı zamanda oyunculukla ilgileniyor.