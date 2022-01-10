Tarımda kullanılacak faydalı böcekler bal kabağında üretiliyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da turunçgil ve nar bahçelerindeki unlu bit zararlısıyla mücadele için bal kabağında faydalı böcek üretimine başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarımsal ihracatta yaşanan kalıntı sorununun çözümüne alternatif oluşturmak amacıyla faydalı böcek üretimi gerçekleştiriliyor.

Faydalı böcek üretimini geliştirmek amacıyla patatesin yanı sıra ara besin olarak bal kabağı da tercih ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, patates ve bal kabağı yetiştiriciliğiyle hem çiftçiyi desteklediklerini hem de gençlerin iş gücüne katılımlarını sağladıklarını belirtti.

Organik patateslerle faydalı böcek ürettiklerini aktaran Ay, "Üretimde ara ürün olarak bal kabağı da kullanmaya başladık. Patates ve bal kabağını kooperatiflerden temin ederek, üreticilerimizi destekliyoruz." ifadesini kullandı.???????

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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