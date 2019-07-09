Tarım ve Orman Müdürü Dr. Bozkale köyünde incelemelerde bulundu

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Zengin, Bozkale köyünün tarım ve mera alanlarında Köy Muhtarı İmral Akbabaöz ile birlikte incelemelerde bulundu.

Bozkale köyündeki yoğun yağış sonrasında dere yatağının dolması ve dere yatağından taşan suyun gerek tarım arazilerine gerekse çayır ve mera alanlarına verilen zararı yerinde görmek için Bozkale Köy Muhtarı İmral Akbabaöz'ün talebi üzerine bölgeye gelen Zengin, köyde araziyi gezdi. Muhtar Akbabaöz'den bilgi aldı.

Bölgede yoğun yağışlara karşı önlemleri artırmaları gerektiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Zengin, "Allah'a şükür canlı hayvan kaybı ve büyük miktarda mal kaybımız yok. Ancak görünen o ki yoğun yağışlara karşı bu bölgelerde aldığımız önlemleri daha da arttırmamız gerekiyor. Biz inşallah bu günden itibaren Müdürlüğümüzde görevli teknik personellerimizi bölgeye göndererek gerekli tespitleri yaptırıp, elimizden gelen ne ise Bakanlığımızın mevzuatları uyarınca gereğini yapacağız" dedi.

Zengin, "Tabi Allah afet vermesin, gördüğümüz kadarı ile çok büyük bir sıkıntı yok. Bu mevsimlerde bir yandan da yağış bekliyoruz, yağış sayesinde çayır ve mera alanlarımızın verimleri artacak, hayvanlarımız daha iyi olacak ve kışa da daha hazırlıklı girmiş olacağız. Bu vesile ile zarar gören çiftçile rimize tekrar geçmiş olsun diyor, devletimizin her daim çiftçimizin yanında olduğunu bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

Bir süre köylülerle de sohbet eden İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Zengin, incelemelerinin ardından köyden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA