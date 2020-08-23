Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, çeltik tarlalarından incelemede bulundu Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, çeltik ekili tarlalarda incelemede bulundu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, çeltik ekili tarlalarda incelemede bulundu.

Bayazıt, Tunca Nehri kıyısında bulunan çeltik tarlarında üretim yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçilerle sohbet eden Bayazıt, bereketli bir çeltik sezonu temennisinde bulundu.

Ürün gelişimin iyi olduğunu belirten Bayazıt, süt ve sarı olum evresinde olan çeltiğin suya olan ihtiyacının giderek azaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA