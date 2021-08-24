Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selden etkilenen Özlüce ve İlişi köylerini ziyaret etti
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selden etkilenen Özlüce ve İlişi köylerini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selden etkilenen Özlüce ve İlişi köylerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketi yaşanan Bozkurt'un İlişi köyü ile İnebolu'nun Özlüce köylerini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketi yaşanan Bozkurt'un İlişi köyü ile İnebolu'nun Özlüce köylerini ziyaret etti.

İlişi köyünü ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Ekiplerin çalışmalarını da takip eden Pakdemirli, daha sonra İnebolu'nun Özlüce köyüne gitti.

Selden hasar gören alanları ve Zarbana Çayı'nda incelemelerde bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı.

Köy muhtarı Hasan Erdeniz ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunları dinleyen Pakdemirli, selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in babası İbrahim Aydemir'le görüştü.

Aydemir ailesinin oturduğu eve de giden Pakdemirli, daha sonra köyden ayrıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selden etkilenen Özlüce ve İlişi köylerini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selden etkilenen Özlüce ve İlişi köylerini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selden etkilenen Özlüce ve İlişi köylerini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selden etkilenen Özlüce ve İlişi köylerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selden etkilenen Özlüce ve İlişi köylerini ziyaret etti - Haberler
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