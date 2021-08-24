Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, selden etkilenen Özlüce ve İlişi köylerini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketi yaşanan Bozkurt'un İlişi köyü ile İnebolu'nun Özlüce köylerini ziyaret etti.