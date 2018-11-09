Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Ülkemiz biliyorsunuz ağustos ayında ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya geldi. Ülkemize yapılan en büyük saldırılardan bir tanesiydi. Bu süreçte düzenleyici güçlerimizi kullanarak tüketicinin mağdur olmaması için ciddi baskılar ve düzenlemeler yaptık." dedi.

Bakan Yardımcısı Aksu, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) 1071 Malazgirt Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Tarım Ürünleri ve Yem Bitkileri Üretiminin Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı"na katıldı.

Burada konuşan Aksu, uzun vadeli sürdürülebilir politikalarla sürekli ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Maliyeti azaltacak bir takım çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Aksu, üreticiyi, tüketiciyi, korumaya ve kollamaya çalıştıklarını aktardı.

Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara da değinen Aksu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz biliyorsunuz ağustos ayında ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya geldi. Ülkemize yapılan en büyük saldırılardan bir tanesiydi. Bu süreçte düzenleyici güçlerimizi kullanarak tüketicinin mağdur olmaması için ciddi baskılar ve düzenlemeler yaptık. Çok şükür dolar olması gereken rakamlara yaklaştı."

Programa, Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.