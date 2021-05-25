Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
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Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçisi Zekiye T., 'Çocuğunu kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, tarım işçisi Zekiye T., 'Çocuğunu kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şanlıurfa'da oturan Zekiye T.'nin geçen yıl Suriye uyruklu 'Kasım' adlı kişiyle dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladığı, 8 aylık hamileyken ölü doğan bebeğini evinde sakladığı öne sürüldü.

Şanlıurfa'da oturan Zekiye T., 1 yıl önce Suriye uyruklu 'Kasım' adlı kişiyle dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Zekiye T., 8 aylık hamileyken tek başına doğum yaptı. Zekiye T., ölü doğduğu öne sürülen bebeği evinde sakladı.

Kısa süre önce yakınlarıyla tarlada çalışmak üzere Ereğli ilçesine gelen Zekiye T. hakkında, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce 4 Mayıs günü 'Çocuğunu kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ereğli'nin Kuzukuyu Mahallesi'nde olduğu belirlenen Zekiye T., dün kaldığı çadırda gözaltına alındı.

Zekiye T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
Tarım işçisi kadın, dünyaya getirdiği bebeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca

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