Tarık Mengüç'ün Başı Dertte! Kayınbiraderi İçin Uzaklaştırma Kararı Aldırdı - Haberler

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Tarık Mengüç'ün Başı Dertte! Kayınbiraderi İçin Uzaklaştırma Kararı Aldırdı

Snob Magazin - Magazin
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Tarık Mengüç'ün Başı Dertte! Kayınbiraderi İçin Uzaklaştırma Kararı Aldırdı

'Şakşuka' şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç kavgalı olduğu eşinin kardeşi İsmet S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

'Şakşuka' şarkısıyla bir döneme damga vuran Tarık Mengüç'ün başı eşinin kardeşi İsmet S. ile dertte. Mengüç ve İsmet S. alacak verecek davası yüzünden tartışma yaşadı. Ünlü şarkıcı, kayınbiraderinin kendisini ve ailesini tehdit etmesi sonrasında soluğu savcılıkta aldı.

TARIK MENGÜÇ BERAAT ETMİŞTİ

2012'de ekonomik sıkıntıya düşen şarkıcı Tarık Mengüç, bir bankadan kredi başvurusu yapmıştı. Başvurusu reddedilen Mengüç, kayınbiraderi İsmet S. ve kredi takip işleri yapan Emin Faruk A.'nın yardımıyla kredi çekmişti.

Belgelerin sahte olduğu ortaya çıkınca Mengüç ile İsmet S. ve Emin Faruk A. hakkında "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık"tan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Mengüç, davadan beraat etmişti.

Snob Magazin - Magazin

Tarık Mengüç, Şakşuka, Kredi, Magazin, Haberler

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