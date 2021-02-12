Tarihi Kırkgöz Köprüsünün ihalesi gerçekleşti
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Tarihi Kırkgöz Köprüsünün ihalesi gerçekleşti

12.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:55
Tarihi Kırkgöz Köprüsünün ihalesi gerçekleşti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar'ın turizmine katkı sağlayacak olan Bolvadin Tarihi Kırkgöz Köprüsü Antik Yol ve Taş Köprü Uygulama projesi ihalesinin gerçekleştiğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar'ın turizmine katkı sağlayacak olan Bolvadin Tarihi Kırkgöz Köprüsü Antik Yol ve Taş Köprü Uygulama projesi ihalesinin gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, devasa yatırım projelerinin yanı sıra geçmişin izini taşıyan tarihi köprülere sahip çıkarak; ülkenin çeşitli noktalarındaki köprü restorasyon çalışmalarını sürdürmeye devam ettiği belirtildi. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1988 tarihinde tescillenen Bolvadin Tarihi Kırkgöz Köprüsü'nün Antik Yol ve Taş Köprü Uygulama projesi ihalesinin 29 Ocak 2021'de gerçekleştiği ve ve en kısa sürede proje çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.


Tarihi Kırkgöz Köprüsünün ihalesi gerçekleşti
Tarihi Kırkgöz Köprüsünün ihalesi gerçekleşti
Tarihi Kırkgöz Köprüsünün ihalesi gerçekleşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

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