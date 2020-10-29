Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması

29.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.10.2020 16:59
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması

VEYSEL Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle su altında kalan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde kaya tırmanışı, kano yarışı, su dalışı ve jet skiliyle yapılan etkinliklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

VEYSEL Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle su altında kalan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde kaya tırmanışı, kano yarışı, su dalışı ve jet skiliyle yapılan etkinliklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Batman Valiliği'nce çeşitli etkinlikler düzenlendi. Veysel Eroğlu Barajı nedeniyle su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesinde kaya tırmanışı, kano yarışı, su dalışı ve jet ski, bisiklet yarışı gibi düzenlenen çok sayıda etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. 

Etkinliğe Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Hasankeyf Kaymakamı Öztürk, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ve Batman, Diyarbakır, Mardin ve Bingöl'deki su altı dalış ekibi ile bisikletçiler katıldı. Programda konuşan Vali Hulusi Şahin, sözlerine katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. Vali Şahin, "Pandemi nedeniyle bu yıl Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizin biçimi değişti. Sosyal mesafeli ve açık havada etkinlikler yapıyoruz. Bu nedenle cumhuriyet kutlamaları etkinliğini Hasankeyf ilçesinde yaptık. Hasankeyf'te trekking mekanı olarak da arkadaşlarımız çalıştı. Şimdi bu trekking güzergahını hep birlikte test edeceğiz. Diğer sportif etkinliklerine de nezaret edeceğiz" dedi.


Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması
Tarihi Hasankeyf'te jet skili cumhuriyet kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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