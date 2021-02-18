Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı
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Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı

18.02.2021 23:56 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:06
Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı

480 milyon kilometrelik yolculuk bitti. NASA'nın Mars kaşifi "Perseverance" Kızıl Gezegen'e sorunsuz şekilde indi. Uzay aracı Mars'ta yaşam izi arayacak.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance'ın Mars'a iniş yaptı. Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

NASA'nın uzay aracı Perseverance yani azim Kızıl Gezegen'den ilk görüntüleri göndermeye başladı.

Perseverance'ın Kızıl Gezegen'den çektiği ilk görüntüyü paylaştı:

Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı
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