Tarihi gün! NASA'nın uzay aracı Mars'a iniş yaptı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance'ın Mars'a iniş yaptı. Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

NASA'nın uzay aracı Perseverance yani azim Kızıl Gezegen'den ilk görüntüleri göndermeye başladı.

Perseverance'ın Kızıl Gezegen'den çektiği ilk görüntüyü paylaştı:

