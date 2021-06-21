Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı
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Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı

Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası), Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilindeki yoğunluğu arttı.

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası), Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilindeki yoğunluğu arttı.

Çanakkale Boğazı'nda rüzgarla yön değiştiren müsilaj, yarımadanın kıyı bölgelerinde etkili oldu.

Şehitler Abidesi'nin bulunduğu Hisarlık Tepe ile Morto Koyu sahilinde de görülen müsilaj bazı bölgelerde su yüzeyinde beton görünümü oluşturdu.

Köpüksü yapının, boğazın Ege Denizi yönünde bulunan yarımadadaki Seddülbahir köyüne doğru yayıldığı gözlendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı
Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı
Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı
Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
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