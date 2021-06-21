Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası), Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilindeki yoğunluğu arttı.

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası), Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilindeki yoğunluğu arttı.

Çanakkale Boğazı'nda rüzgarla yön değiştiren müsilaj, yarımadanın kıyı bölgelerinde etkili oldu.

Şehitler Abidesi'nin bulunduğu Hisarlık Tepe ile Morto Koyu sahilinde de görülen müsilaj bazı bölgelerde su yüzeyinde beton görünümü oluşturdu.

Köpüksü yapının, boğazın Ege Denizi yönünde bulunan yarımadadaki Seddülbahir köyüne doğru yayıldığı gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay