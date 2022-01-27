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Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri tarihi eser satmaya çalışan şahsı 36 adet sikke ve 4 adet tarihi obje ile yakaladı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da jandarma ekipleri tarihi eser satmaya çalışan şahsı 36 adet sikke ve 4 adet tarihi obje ile yakaladı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesinde Y.S.K. isimli şahıs hakkında, tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmaya çalıştığı duyumu üzerine çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan talimatla YS.K. tarihi eserleri satmaya çalıştığı sırada durdurularak üst araması yapıldı.

Yapılan üst aramasında, Bizans ve Roma Dönemlerine ait 36 adet sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken ele geçirilen tarihi eserler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Haber

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