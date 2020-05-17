Tarihi Eşen Camisi'nden yıllar sonra ezan sesi yükselecek Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zamana yenik düşen 148 yıllık Eşen Camisi'nden, restorasyonunun ardından yeniden ezan sesi yükselecek.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zamana yenik düşen 148 yıllık Eşen Camisi'nden, restorasyonunun ardından yeniden ezan sesi yükselecek.

Köylüler tarafından imece usulü, taş ve ahşaptan yapılan Eşen Camisi, bölgenin ilk ibadethaneleri arasında yer alıyor.

Zamanla yıpranan ve 10 yıl önce kullanılamaz hale gelen caminin restorasyonuna, Seydikemer Belediyesi öncülüğünde başlandı. Restorasyon kapsamında, caminin yıkılan minaresi, şadırvanı ve tuvaleti yapılacak.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin 148 yıllık caminin minaresinden yükselecek ezan sesini beklediğini söyledi.

Caminin, üst katında kadınların namaz kılacağı yerle birlikte 250 metrekare alana sahip olduğunu belirten Otgöz, "Atalarımızın miras bıraktığı bu tarihi camiyi restore edip gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Burayı en güzel şekilde ibadete açmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Otgöz, 1 milyon 323 bin lira olan restorasyon bedelinin yüzde 90'ını, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun karşıladığını bildirdi.

"Tarihi camilerimizin hepsini ibadete açmayı hedefliyoruz"

Bunun sonrasında Seydiler Mahallesi'ndeki bir caminin de restorasyon programına alındığını anlatan Otgöz, "Karaköy'de bir camimiz var, onu da gün yüzüne çıkarıp inşallah restore ettireceğiz. Tarihi camilerimizin hepsini ibadete açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Eşen Mahallesi'nin belde olduğu 1999-2009'da belediye başkanlığı yapan 72 yaşındaki Yusuf Yiğit ise Kur'an-ı Kerim okumayı restore edilen camide öğrendiğini söyledi.

Yiğit, caminin, restorasyonunun ardından eskisinden güzel olacağına inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA