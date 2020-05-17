Tarihi Eşen Camisi'nden yıllar sonra ezan sesi yükselecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi Eşen Camisi'nden yıllar sonra ezan sesi yükselecek

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zamana yenik düşen 148 yıllık Eşen Camisi'nden, restorasyonunun ardından yeniden ezan sesi yükselecek.

Tarihi Eşen Camisi'nden yıllar sonra ezan sesi yükselecek
17.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:00

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, zamana yenik düşen 148 yıllık Eşen Camisi'nden, restorasyonunun ardından yeniden ezan sesi yükselecek.
Köylüler tarafından imece usulü, taş ve ahşaptan yapılan Eşen Camisi, bölgenin ilk ibadethaneleri arasında yer alıyor.
Zamanla yıpranan ve 10 yıl önce kullanılamaz hale gelen caminin restorasyonuna, Seydikemer Belediyesi öncülüğünde başlandı. Restorasyon kapsamında, caminin yıkılan minaresi, şadırvanı ve tuvaleti yapılacak.
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin 148 yıllık caminin minaresinden yükselecek ezan sesini beklediğini söyledi.
Caminin, üst katında kadınların namaz kılacağı yerle birlikte 250 metrekare alana sahip olduğunu belirten Otgöz, "Atalarımızın miras bıraktığı bu tarihi camiyi restore edip gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Burayı en güzel şekilde ibadete açmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.
Otgöz, 1 milyon 323 bin lira olan restorasyon bedelinin yüzde 90'ını, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun karşıladığını bildirdi.
"Tarihi camilerimizin hepsini ibadete açmayı hedefliyoruz"
Bunun sonrasında Seydiler Mahallesi'ndeki bir caminin de restorasyon programına alındığını anlatan Otgöz, "Karaköy'de bir camimiz var, onu da gün yüzüne çıkarıp inşallah restore ettireceğiz. Tarihi camilerimizin hepsini ibadete açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Eşen Mahallesi'nin belde olduğu 1999-2009'da belediye başkanlığı yapan 72 yaşındaki Yusuf Yiğit ise Kur'an-ı Kerim okumayı restore edilen camide öğrendiğini söyledi.
Yiğit, caminin, restorasyonunun ardından eskisinden güzel olacağına inandıklarını dile getirdi.

Tarihi Eşen Camisi'nden yıllar sonra ezan sesi yükselecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı
Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinem Kobal Acun Ilıcalı Ersin Korkut Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Tarihi Eşen Camisi'nden yıllar sonra ezan sesi yükselecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 13:25:59. #1.14#
title