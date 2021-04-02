Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği
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Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitimini sürdüren Ayşegül Aydemir, hazırladığı 'Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' adlı projesiyle TÜBİTAK bölge finallerinde birinci oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitimini sürdüren Ayşegül Aydemir, hazırladığı 'Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' adlı projesiyle TÜBİTAK bölge finallerinde birinci oldu.

TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında bölgesel proje değerlendirmeleri tamamlandı. Yarışmaya Bursa'dan katılan okullar 12 alanda toplam 11 derece aldı. Bursa bölgesi değerlendirmeleri 25-26 Mart tarihleri arasında yapıldı. 180 projenin çağırıldığı bölge finallerinde Bursa 40 proje ile yarıştı. Bursa'dan katılan projeler 12 alanda 11 derece alarak büyük bir başarıya imza attı. Bursa'dan toplam 11 okul 5 birincilik, 5 ikincilik ve 1 üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bölge finalinde Mustafakemalpaşa'yı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 11-D sınıfı öğrencisi Ayşegül Aydemir temsil etti. Başarılı öğrenci, danışmanlığını aynı okulda tarih öğretmeni olan Fatma Şen'in yaptığı 'Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' adlı proje ile tarih-kültürel miras kategorisinde birinci oldu.

Birincilik alan projelerdeki öğrenciler ve danışman öğretmenler ulusal finale katılmaya hak kazandı.

131 mahallesi bulunan ilçede yapılan taramalarda 1200 civarında çeşme tespit edildi. Proje yürütücüleri, bu çeşmelerden kitabesi olan ve tarihi vasfı bulunan 8 tanesi üzerinde çalışma yaptı. Çeşmelerin kültürel mirasa dahil edilip literatürde yerlerini almaları, bakım ve onarımlarının yapılması için gerekli teşebbüsler başlatıldı. - BURSA

Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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