Tarihi Alan'da, 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' oluşturuluyor

16.08.2019 15:45

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 'Atalarımızın karış karış savundukları toprakları adım adım yürümek' ilkesiyle 7 kilometrelik 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' oluşturuyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırında kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Alan Başkanlığı'nca 'Atalarımızın karış karış savundukları toprakları adım adım yürümek' ilkesiyle yürüyüş güzergahı projesi hazırlandı. Yaklaşık 6,5 ile 7,5 saatlik yürüyüş süresine sahip olacak 7 kilometrelik 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' çalışmalara başlandı. 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' bugüne kadar ilgili pek çok arşivden tespit edilmiş, belgelenmiş bilgiler ışığında muhtelif fotoğraflar, harita ve krokiler içeren bilgi ve yönlendirme tabelalarıyla donatılacak.

'KARIŞ KARIŞ SAVUNDUK; ADIM ADIM YÜRÜYELİM'

Projeyle ilgili olarak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bundan 104 yıl önce ecdadımızın büyük bir savunma ve ölüm kalım mücadelesi verdiği, 1915'ten günümüze kalan ve dünyanın en iyi korunmuş savaş alanını, ziyaretçilerin ve araştırmacıların yakın perspektiften ve mevkilerden görmelerini; yapacakları ziyaretleri daha çok içselleştirmelerini sağlamak hedefiyle Başkanlığımız tarafından planlanan yürüyüş güzergahı projesi uygulamaya geçmiştir. 'Atalarımızın karış karış savundukları toprakları adım adım yürümek' ilkesinden hareketle çalışmalar devam etmektedir. Toplamda yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüş parkuru olarak ve yine yaklaşık 6,5- 7,5 saatlik yürüyüş süresine sahip olan 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' bugüne kadar ilgili pek çok arşivden tespit edilmiş, belgelenmiş bilgiler ışığında muhtelif fotoğraflar, harita ve krokiler içeren bilgi ve yönlendirme tabelalarıyla da donatılacaktır. Güzergah içerisinde ziyaretçilerin yürüyebilmelerine engel teşkil edecek nitelikte çok dik, eğimli ve engebeli bölgelerde, güvenli ve konforlu bir yürüyüşün sağlanabilmesi için silüeti bozmayacak nitelikte tamamen doğal ahşap malzemeler kullanılmak suretiyle basamaklama ve kot düzenleme çalışmaları, dere yataklarında ise ahşap geçiş platformu çalışmaları, riskli bölgelerde korkuluk ve uyarı levhaları çalışmaları da devam etmektedir. Güzergah uygulama aşamasında olduğu için ziyaretçi gruplarının alana girmesinin güvenlik açısından riskli olduğunu önemle hatırlatırız."



Kaynak: DHA