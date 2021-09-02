TARİHİ AKDAMAR KİLİSESİ AYİNE HAZIR

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, 9'uncu kez ayin düzenlenecek.

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, 9'uncu kez ayin düzenlenecek. Türkiye Ermeni Patrikliği'nce 5 Eylül'de yapılacak ayine koronavirüs nedeniyle katılım sınırlı tutulacak.

Akdamar Adası'nda özellikle Ermeniler için büyük öneme sahip, Akdamar Kilisesi'nde 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından kilise, 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Tarihi kilisedeki ilk ayin, 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010 yılında gerçekleştirildi. Her yıl ayine katılmak isteyen binlerce kişinin geldiği kentte, katılım koronavirüs nedeniyle bu sene sınırlı olacak.

VAN VALİLİĞİ'NDEN 'AKDAMAR' AÇIKLAMASI

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye Ermenileri Patrikliği'nce tarihi Akdamar Adası'ndaki Surp Haç Kilisesi'nde pazar günü yapılacak olan ayinin saat 09.00'da başlayacağı belirtildi. Ayrıca açıklamada pandemi tedbirleri kapsamında ayinin yapıldığı Akdamar Adası'na, sınırlı sayıda misafir ile akredite edilenler dışında kimsenin kabul edilmeyeceği ve ayinin yapılacağı saat 09.00 ile 12.00 arasında da Akdamar Adası'nın ziyaretçilere kapatılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı