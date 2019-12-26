Tarih sohbetleri

26.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:22

Bursa'nın 17 ilçesinde planlanan program kapsamında tarihçi ve rehber Ömer Kaptan tarafından Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri, görsel sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarılıyor. Bu hafta Mustafakemalpaşa ilçesi Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen programa öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Programa Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Işık ve Mehmet Ardıçoğlu da katıldı.

Kaynak: Bültenler