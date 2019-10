Tarhana kazanları Urla'da kaynadı

14.10.2019 11:18

İzmir'in Urla ilçesinde, merakla beklenen ve renkli görüntülere sahne olan Tarhana Şenliği, Zeytinler Köy Meydanı'nda gerçekleştirildi.



Tarhana Şenliği, Urla ilçesindeki Zeytinler Köy Meydanı'nda çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Urla Belediyesi ile S.S Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde düzenlenen şenlikte, çeşitli etkinliklerde yapıldı.



Şenlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, gelenekleri devam ettirmek istediklerini belirtti. Urla'nın batı mahallelerini kapsayan büyük ve kapsamlı bir festival gerçekleştirmek istediklerini ve bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini de ifade eden Oğuz, "Dar zamanların kurtarıcısı, mutfaklarımızın olmazsa olmazıdır tarhana. Türkiye'nin dört bir yanında, hatta Balkan ülkelerinde, farklı şekillerde yapılır ama nasıl yapılırsa yapılsın aynı zevkle tüketilir. Domatesten bibere, soğandan yoğurda, naneden maydanoza, buğday unundan nohuda kadar içinde onlarca çeşit malzemenin bulunduğu tarhanamız her derde deva. Ben, bu sokaklarda sizlerle birlikte büyüdüm. Soğuk kış günlerinde sıcak tarhananızı içtim. Bugün tarhanamızı yapacağız daha sonra hep birlikte o sıcacık her derde deva tarhanalarımızı içeceğiz. Ama bizim dileğimiz, bundan 10 yıl, 20 yıl sonra bütün çocuklarımız da bu köy geleneğini yaşayabilsin. Büyüklerinin ellerini öperek tarhana çorbalarını içsin istiyoruz. İsimleri her ne kadar mahalle olarak değişse de bu güzel yerlerin kendine özgü köy kültürleri devam ediyor. ve yerel yönetimler olarak bizlerde bu değerlerimizi korumak ve yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Urla Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından müzik dinletisi yapıldı. Tarhana kazanının başına geçen Başkan Oğuz, gelen misafirlere tarhana ikramında bulunarak vatandaşların açtığı stantları dolaştı.



Gelenekselleşen Tarhana Şenliğine ayrıca; İlçe Jandarma Komutanı Adem Aydoğdu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA