Tarek ve Christina neden boşandı? TLC Tarek ile Christina ayrıldı mı?

Tarek ve Christina neden boşandı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TLC'nin emlak kuşağında yer alan isimler arasında olan çift, programda tanışarak evlenmişlerdi. Peki, Tarek ile Christina ayrıldı mı?

TAREK İLE CHRISTINA NEDEN BOŞANDI?

Rüya Gibi Evler programını sunan ikili, 2016 yılında evliliklerini noktaladı. Ancak programı birlikte çekmeye devam etmekteler. Us Weekly dergisine röportaj veren Christina bu çocukları hakkında da konuşmuştu. Christina, "Çocuklar için en iyisi neyse onu yapıyoruz. Ortak bir planımız var. Birimiz seyahat etmek zorunda kalıyorsa diğerimiz yardıma koşuyor" ifadelerini kullanmıştı. Boşanma sebeplerinin ise şiddetli geçimsizlik olduğunu belirtmişlerdi.

Christina, Tarek ile ayrıldıktan 1 yıl sonra Ant Anstead ile yeni bir ilişkiye başlamış ve sürpriz bir düğünle evlenmişlerdi. Tarek ise Heather isimli biriyle evlenmek üzere.

TAREK EL MOUSSA KİMDİR?

Tarek El Moussa bir emlak yatırımcısı ve televizyon kişiliğidir. En çok, eski karısı Christina Haack ile birlikte HGTV'nin Flip or Flop'una ev sahipliği yapmasıyla tanınır. Çift, 2008 ekonomik krizi sırasında darbe alan önceki gayrimenkul satma işlerine bir alternatif olarak evleri çevirmeyi başardı.

CHRISTINA ANSTEAD KİMDİR?

Christina Meursinge Haack, Amerikalı bir gayrimenkul yatırımcısı ve televizyoncudur. HGTV'nin Flip or Flop adlı şovunda eski kocası Tarek El Moussa ile birlikte rol alıyor ve şu anda kendi HGTV şovu Christina on the Coast'a sahip.

