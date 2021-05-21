Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 174. yılı

Rize'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, Rize Tapu Müdürü Deniz Say ve Kadastro Müdürü Osman Küçükislamoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Tapu Müdürü Say, daha sonra müdürlük personeli ve vatandaşlara pasta ikram etti.

Say, 174. kuruluş yılında her zaman olduğu gibi en kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Dijital dönüşüme ayak uydurduklarını vurgulayan Say, web-tapu, tapu takas, e-haciz, e-terkin, parsel sorgulama, e-randevu, Türkiye tapu, 3 boyutlu kadastro gibi projelerle vatandaşlara hizmet sunduklarını ve bunların altyapısını geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Koronavirüs salgını döneminde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanları ile süreci sıkıntısız atlatmak için çabaladıklarına dikkati çeken Say, her türlü dönüşüm ile sorunsuz bir hizmet verdiklerini ifade etti.

Say, Rize'de de yeni hizmet binasında vatandaşa hizmet verme yarışını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı