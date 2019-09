Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Klasik Türk İslam Sanatları' sergisi

22.09.2019 12:50

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi Klasik Türk-İslam Sanatları Sergisine ev sahipliği yapıyor.



Destegül Güzel Sanatlar Merkezi'nin gerçekleştirdiği "Klasik Türk-İslam Sanatları Sergisi" Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Birbirinden değerli Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Çini ve Ebru eserlerin yer aldığı sergi, kapılarını sanatseverlere düzenlenen törenle açtı.



Sergi açılışı öncesi bir açıklama yapan Destegül Güzel Sanatlar Merkezi Başkanı Ali Kemal Kakan, sergi ve Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin tarihçesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Böylesi bir mekanın Konya adına büyük bir kazanç olduğunu belirten Kakan, Tantavi'nin kazanımında emeği geçen herkese derneği ve sanatseverler adına teşekkür etti. Kakan, "Sanat adına böylesi önemli bir sergi için kapılarını bizlere açan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Serginin Konya'nın kültür ve sanat hayatı için hayırlara vesile olması temennisiyle sözlerine başlayan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ise, her sanat eserinin bir ruh güzelliğinin ve olgunluğun yansıması olduğunu ifade etti. Türk-İslam sanatlarını en güzel bir biçimde icra ederek onu yaşatan ve ileriye taşıyan her sanatçının önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirten Samancı, "İçlerinde yaşattıkları güzelliği dışarıya bu kadar güzel yansıtan tüm sanatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Her birinin ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Sanatseverlere böylesi sıcak bir yuvayı kazandıran Meram Belediyesine de teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Açılışın ardından davetlilere Destegül Güzel Sanatlar Merkezi'nin eğitimleri ve faaliyetleri barkovizyon gösterimi ile tanıtıldı. Sunumun ardından katılımcılara müzik dinletisi sunuldu. Sanatseverler daha sonra eserleri görme ve sanatçılarla sohbet etme imkanı da buldu.



Düzenlenen açılış törenine, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Meram Belediye Başkan Vekili Mustafa Pirinç, Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Destegül Güzel Sanatlar Merkezi Başkanı Ali Kemal Kakan, Meram Belediyesi meclis üyeleri, Destegül Güzel Sanatlar Merkezi eğitmenleri ve kursiyerleri ile sanatseverler katıldı.



Sergi 30 Eylül tarihine kadar Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverleri ağırlayacak. - KONYA

Kaynak: İHA