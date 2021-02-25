Tanrı İstemezse şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Tanrı İstemezse şarkı sözleri!
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Tanrı İstemezse şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Tanrı İstemezse şarkı sözleri!

25.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:57
Tanrı İstemezse şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Tanrı İstemezse şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında Müslüm Gürses'in şarkıları söylenirken Tanrı İstemezse şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Müslüm Gürses Tanrı İstemezse şarkı sözleri nedir? İşte Müslüm şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında izleyiciler Müslüm Gürses şarkıları ile ekrana bağlandı Tanrı İstemezse şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken Tanrı İstemezse şarkı sözleri araştırıldı.

TANRI İSTEMEZSE (MÜSLÜM GÜRSES)

Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş

Tanrı istemezse insan ölmezmiş

Sen, Tanrı mısın beni öldürdün

Eşime dostuma beni güldürdün

Vicdanının sesini dinle bak ne diyor

Senin için bir can bir can gidiyor

Allah öldürür dünyadan alır

Sen beni öldürdün hayatta bıraktın

Cehennem ateşi ahirette olur

Sen beni dünyada ateşe attın

Senin için herkes kötü söylüyor

Söylemesi kolay bir de bana sor

Seninle yaşamak güzel şey ama

Senden ayrılmayı gel de bana sor

Vicdanının sesini dinle bak ne diyor

Senin için bir can bir can gidiyor

Allah öldürür dünyadan alır

Sen beni öldürdün hayatta bıraktın

Cehennem ateşi ahirette olur

Sen beni dünyada ateşe attın

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