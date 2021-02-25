Tanrı İstemezse şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler Müslüm Gürses Tanrı İstemezse şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında Müslüm Gürses'in şarkıları söylenirken Tanrı İstemezse şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Müslüm Gürses Tanrı İstemezse şarkı sözleri nedir? İşte Müslüm şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında izleyiciler Müslüm Gürses şarkıları ile ekrana bağlandı Tanrı İstemezse şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken Tanrı İstemezse şarkı sözleri araştırıldı.
TANRI İSTEMEZSE (MÜSLÜM GÜRSES)
Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş
Tanrı istemezse insan ölmezmiş
Sen, Tanrı mısın beni öldürdün
Eşime dostuma beni güldürdün
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can bir can gidiyor
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın
Cehennem ateşi ahirette olur
Sen beni dünyada ateşe attın
Senin için herkes kötü söylüyor
Söylemesi kolay bir de bana sor
Seninle yaşamak güzel şey ama
Senden ayrılmayı gel de bana sor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can bir can gidiyor
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın
Cehennem ateşi ahirette olur
Sen beni dünyada ateşe attın