Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yaşamaya ve hayata dönük bir insan olduğunu belirterek, "Tanpınar arayan ve kurcalayan bir yazardır. Öğretici değildir, daha çok soru sordurur ve 'farkına' vardırır." dedi.

İnci, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programına farklı ülkelerden katılan öğrencilerle bir araya geldi.

"Huzur'suz Bir Entelektüel: Ahmet Hamdi Tanpınar" konulu ders veren İnci, MSGSÜ'de gerçekleştirilen etkinlikte Tanpınar'ın hayatını ve edebi kişiliğini anlattı.

Tanpınar'ın her zaman şair olarak anılmak istediğini aktaran İnci, "Kimse onu şair olarak görmüyor günümüzde. Daha çok romanlarını, öykülerini beğeniyoruz. 'Tanpınar'dan ne okudunuz?' diye sorulduğunda 'Şiir' diyen çok az insan vardır. Halbuki o kendini öncelikle şair olarak tanımlar." diye konuştu.

İnci, edebiyatın bir bütün olduğunu vurgulayarak, "Şiiri ya da romanı seviyorum diyemezsiniz. Bir yazarı seversiniz. O yazarın farklı tekniklere dağılmış ürünleri vardır. Mesela Tanpınar'ın dünyasını ve edebiyatçı duruşunu seviyorsanız, romanı da öyküsü de şiiri de aynı şekilde ilginizi çeker." açıklamasında bulundu.

"Edebiyatımıza farklı bir tarz getirmiştir"

Tanpınar'ın bir ciltte toplanmış 8 hikayesi olduğunu hatırlatan İnci, "Tanpınar'ın 'Abdullah Efendi'nin Rüyaları' öyküsü gerçeküstücü bir bakışla kurulmuştur ve 1930'lu yıllar için çok erken bir şekilde edebiyatımıza farklı bir tarz getirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

İnci, bir yazarın doğum tarihinden ziyade maruz kaldığı, gençliğini yaşadığı dönemin önemli olduğuna dikkati çekerek, Tanpınar'ın Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadığını ve kendisini "Biz asrın başında doğanlardık. Mahkum bir neslin çocuğuyduk." şeklinde anlattığını söyledi.

Tanpınar'ın müzik ve resimle olan ilgisi

Tanpınar'ın "Benim bütün kitaplarımın içinde yöntem olarak müzik vardır." sözünü aktaran ve Türk edebiyatında resimle Tanpınar kadar ilgili bir başka yazar olmadığını da ifade eden İnci, "Resmi, edebiyatının işlevsel bir şekilde kullandığı bir unsur haline getirmiştir. Manzarayı anlatmak onun için çok önemlidir." şeklinde konuştu.

İnci, Tanpınar'ın hep bir arayışta olduğuna işaret ederek, "Tanpınar arayan ve kurcalayan bir yazardır. Öğretici değildir, daha çok soru sordurur ve farkına vardırır." dedi.

Tanpınar'ın yaşamaya ve hayata dönük bir insan olduğunun altını çizen İnci, onun insana inandığını ve dünyayı sevdiğini anlattı.

İnci, dersin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek onlara üniversiteyi gezdirdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkoloji ve tercümanlık alanlarında çoğunluğu lisansüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı program, 4 Ağustos'ta sona erecek.

Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019

YEE'nin Türkoloji ve tercümanlık alanlarında çoğunluğu lisansüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı etkinlik, Türk edebiyatının seçkin yazarları, şairleri ve akademisyenlerini seminer, ders ve atölyeler aracılığıyla uluslararası öğrencilerle buluşturuyor.

Klasik ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının örneklerinin görüleceği yaz okulu kapsamında katılımcılar, Türk edebiyatının seçkin yazarları ve şairleriyle bir araya gelerek, seminerler, dersler ve atölyeler aracılığıyla farklı edebi türleri ve eserleri tanıma imkanı buluyor.

Kaynak: AA