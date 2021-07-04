Tankerin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Tankerin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tankerin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da kavşaktan dönüş yapan otomobile arkadan gelen soda yüklü tanker çarptı.

KÜTAHYA'da kavşaktan dönüş yapan otomobile arkadan gelen soda yüklü tanker çarptı. Kazada metrelerce sürüklenerek hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Kütahya- Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy kavşağında meydana geldi. Akif Kara'nın kullandığı 43 NL 796 plakalı otomobile kavşakta dönüş yaptığı sırada arkadan gelen Osman Karaaslan idaresindeki 43 EB 032 plakalı soda yüklü tanker çarptı. Kazada, tankerin çarptığı otomobil, metrelerce sürüklenerek refüje çıktı. Yaralanan otomobil sürücüsü Akif Kara ve yanındaki Rabia Kara hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılıp, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Tankerin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tankerin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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