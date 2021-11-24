Tanker şarampole devrildi, şoför öldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
KONYA'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen tankerin şoförü Adem Turgut (47) yaşamını yitirdi.
KONYA'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen tankerin şoförü Adem Turgut (47) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Kulu- Kırıkkale kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Adem Turgut yönetimindeki 42 TY 700 plakalı tanker, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Turgut olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Turgut'un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.