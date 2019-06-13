Tanker saldırısıyla tekrar gündeme gelen Hürmüz Boğazı neden önemli?
Hürmüz Boğazı, Ortadoğu’daki petrol üreticilerinin, Pasifik Asya, Avrupa, Kuzey Amerika pazarlarına bağlayan stratejik bir ana damar olma özelliğini taşıyor.
Umman Körfezi'nde Panama bandıralı Kokuka Courageous ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair isimli iki tankerin 'şüpheli şekilde' vurulması Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha gündeme taşıdı.
İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan her gerilimde gündeme gelen Hürmüz Boğazı, petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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