Tanker saldırısıyla tekrar gündeme gelen Hürmüz Boğazı neden önemli?

Umman Körfezi'nde Panama bandıralı Kokuka Courageous ve Marşal Adaları bandıralı Front Altair isimli iki tankerin 'şüpheli şekilde' vurulması Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha gündeme taşıdı.

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan her gerilimde gündeme gelen Hürmüz Boğazı, petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip. Euronews.com'da Görüntüle