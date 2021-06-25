Tanker, motosiklete çarptı; Nail ve arkadaşı öldü
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Tanker, motosiklete çarptı; Nail ve arkadaşı öldü

Tanker, motosiklete çarptı; Nail ve arkadaşı öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, tankerin çarptığı motosikletteki sürücü Nail Cumalı (23) ile arkasında oturan arkadaşı Hoşan Gezginci (22), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, tankerin çarptığı motosikletteki sürücü Nail Cumalı (23) ile arkasında oturan arkadaşı Hoşan Gezginci (22), hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü, gözaltına alındı. 

Kaza, öğleden sonra Beykent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nail Cumalı'nın kullandığı 27 ACD 859 plakalı motosiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 U 2452 plakalı tanker çarptı. Kazada motosiklet devrilirken, Nail Cumalı ile arkasında oturan arkadaşı Hoşan Gezginci, yola savruldu. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Cumalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Gezginci ise ambulansla götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nail Cumalı ve Hoşan Gezginci'nin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Tanker, motosiklete çarptı; Nail ve arkadaşı öldü
Tanker, motosiklete çarptı; Nail ve arkadaşı öldü
Tanker, motosiklete çarptı; Nail ve arkadaşı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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