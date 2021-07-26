Tanju Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan biyografisi!

Yabancılardan 10 kat vergi alacaklarını söyleyerek gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Tanju Özcan kimdir? 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi nedir?

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIV. Dönem Başkanlık Divanı Kâtip üyesiydi. Tanju Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan (12 Aralık 1973, Bolu), Türk avukat ve siyasetçi. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimleri'nde partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Bolu Belediye Başkanlığına seçildi.

12 Aralık 1973 tarihinde Galip Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Bolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Yöneticiliği görevlerini sürdürdü.

SİYASİ KARİYERİ

Milletvekilliği

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIV. Dönem Başkanlık Divanı Kâtip üyesiydi. Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

Belediye Başkanlığı

İlk kez 29 Mart 2009 yerel seçimleri'nde CHP'den Bolu Belediye Başkan adayı olmuş fakat seçilememiştir. 10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Partisi CHP'den tekrar Bolu Belediye Başkanı olarak aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde kendi isteğiyle Kur'an-ı Kerîm'e el basıp yemin ederek belediye başkanlığı görevini selefi Alaaddin Yılmaz'dan devraldı. Milletvekilliğinden istifa etti.

ÖZEL HAYATI

Evli ve bir çocuk babası olup, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.