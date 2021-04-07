Tanju Çolak, Oltu Cağ kebabının tadına hayran kaldı
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Tanju Çolak, Oltu Cağ kebabının tadına hayran kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tanju Çolak, Oltu Cağ kebabının tadına hayran kaldı

Oltu'ya ziyaret amaçlı gelen unutulmaz futbolcularımızdan olan Tanju Çolak Oltu'da ikram edilen cağ kebabı tadına hayran kaldı.

Oltu'ya ziyaret amaçlı gelen unutulmaz futbolcularımızdan olan Tanju Çolak Oltu'da ikram edilen cağ kebabı tadına hayran kaldı.

Etin en güzel hali olan cağ kebabının büyüleyici tadı Tanju Çolağı da mest etti. Oltu'nun nezih mekanlarından Olan Hacı Baba Cağ kebap salonunda 6 adet çağ yiyen Çolak "Daha öncede Oltu'ya geldim. Oltu cağ kebabını ilk tattığımda inanın etin bu kadar lezzetli olacağını hiç düşünmemiştim. Bugün yine geldim iki dünya savaşı 4 dünya kupası gördüm. Ben böyle bir lezzet görmedim. Oltu'ya Cağ Kebabının lezzetini bilerek ve isteyerek tam 6 cağ yedim. Oltu cağ kebabının lezzetini tatmayanlara şiddetle tavsiye ederim" dedi.

Oltu Hacı Baba Cağ Kebap Salonu İşletmecisi Kemalettin Mansız, "Türk futbolunun kralını işletmemizde ağırlamaktan son derece mutlu oldum. İşletmemize gelerek onurlandıran Tanju Çolak beye teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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