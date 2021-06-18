Tanju Bilgiç kimdir? Tanju Bilgiç kaç yaşında, nereli? Tanju Bilgiç biyografisi!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yapan, doktorasını ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Türk Büyükelçi Tanju Bilgiç kimdir? Tanju Bilgiç kaç yaşında, nereli? Tanju Bilgiç mesleği nedir? Tanju Bilgiç hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yapan, doktorasını ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Türk Büyükelçi Tanju Bilgiç kimdir? Tanju Bilgiç kaç yaşında, nereli? Tanju Bilgiç mesleği nedir? Tanju Bilgiç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

Tanju Bilgiç (d. 20 Eylül 1971, Gümüşhane) Türk büyükelçi.

Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun olmuş, 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yapmıştır. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştır.

Efsane mi Gerçek mi? AB Dış Politikasında İnsan Haklarının Korunması (2002) ve İnsan Haklarının ABD Örneğinde Dış Politikada Kullanılması (2014) başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.

MESLEKİ KARİYERİ

1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başlamıştır. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olmuştur. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olmuştur.