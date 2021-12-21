Tanini Trio, bu kez Eskişehirli sanatseverler için sahne aldı

Kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu, ney sanatçısı Bilgin Canaz ve piyano sanatçısı Burçin Büke'den oluşan Tanini Trio, müzik ile dünya insanları arasında dostluk ve barışı pekiştirmeyi amaçlıyorlar. Seslendirdikleri muhteşem eserler sonrası ayakta alkışlanan Tanini Trio'ya teşekkür plaketini ise konseri izlemeye giden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç verdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet