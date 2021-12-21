Tanini Trio, bu kez Eskişehirli sanatseverler için sahne aldı
Enstrümantal Türk müzik grubu Tanini Trio, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayında verdiği konserinde Astor Piazzola'dan, Tanburi Cemil Bey'in eserlerini seslendirerek, doğu ve batı müziği arasında köprü kurmaya devam etti.
Kanun sanatçısı Tahir Aydoğdu, ney sanatçısı Bilgin Canaz ve piyano sanatçısı Burçin Büke'den oluşan Tanini Trio, müzik ile dünya insanları arasında dostluk ve barışı pekiştirmeyi amaçlıyorlar. Seslendirdikleri muhteşem eserler sonrası ayakta alkışlanan Tanini Trio'ya teşekkür plaketini ise konseri izlemeye giden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç verdi.
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