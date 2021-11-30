Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine getirildi

Samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine getirildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in katil zanlısı, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine getirildi.

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Can Göktuğ B., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındığı öğrenildi. Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı.

(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/ İHA)

Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine getirildi

Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine getirildi

Tanımadığı kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlı Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevine getirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title